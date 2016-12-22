Сборная России показала лучшую эффективность в ударах по воротам на ЧМ

Сборная России показала лучшую эффективность в ударах по воротам после после 1/8 финала чемпионата мира по футболу: голами завершились 35% ударов по воротам соперников. Статистика ударов по воротам опубликована телеканалом beIN Sports и на официальном сайте FIFA.

На втором месте по результативности — сборная Колумбии, с показателем 22%. На третьем — сборная Бельгии, голами завершились 21% от всех ударов по воротам соперников.

Далее расположились сборные Англии (20%), Хорватии (20%), Японии (19%) и Уругвая (19%).

Наименьшую результативность показали сборные Коста-Рики и Австралии, эффективность которых в ударах по воротам составила только 10%.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля, игры первенства проходят в 11 городах. Российские футболисты провели в рамках турнира уже четыре встречи и впервые в своей истории вышли сначала в плей-офф чемпионата, а затем в 1/4 финала.

Последний матч сборная России провела с командой Испании. Он состоялся 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Матч завершился в пользу российских футболистов: основное и дополнительное время игры закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержала российская команда — 4:3.