В Киеве допустили санкции против Украины за попытку отобрать Крым

Экс-министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко допустил введение санкций против Киева при попытке украинцев отобрать Крым силой. Об этом он сообщил в интервью Lb.ua.

«Если Украина выбрала бы президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», — сказал Гриценко. По его словам, существует «неофициальный план» по урегулированию конфликта на Донбассе. В таком формате переговоров, отмечает Гриценко, участвуют Украина, Россия, Франция, Германия и США.

Гриценко подчеркнул, что план пока не реализовали из-за того, что он рассчитан на 3-5 лет и его не будут согласовывать с украинскими властями, которым «осталось меньше года [до президентских выборов в марте 2019 года]». «Вторая причина — это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами», — подчеркнул экс-министр обороны.

В конце июня бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил предоставить полуострову статус национально-культурной автономии, который позволил бы вернуть Крым под контроль украинских властей. В середине июня Кравчук сообщал, что Москва может отказаться от Крыма и вернуть его Киеву, так как полуострову требуются большие денежные вложения. По словам главы партии «Основа» Андрея Николаенко, Украина лишилась Крыма, так как у страны отсутствовал нейтральный статус.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. На Украине считают присоединение полуострова «аннексией», а сам Крым — «временно оккупированной территорией».

