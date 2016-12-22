Украинский политик объяснил причину потери Крыма

Если бы Украина имела нейтральный статус, это помогло бы ей избежать потери Крыма и конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава партии «Основа» Андрей Николаенко в интервью телеканалу NewsOne.

По его словам, в 1990 году Верховный совет Украинской ССР принял декларацию о независимости, закрепляющую нейтральный статус Украины. Николаенко отметил, что тогда за документ проголосовали 94% украинцев, «подтвердив нейтральный статус нашего государства». «Если бы предыдущие президенты не дергали нас между Москвой и Вашингтоном, а делали то, что решил народ Украины в 1990 году, до независимости, то мы не имели бы сегодня проблемы с Крымом и войны в Донбассе», — заключил политик.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук отмечал, что Крым мог бы вернуться под контроль Киева, в случае если полуострову будет предоставлен статус национально-культурной автономии. По словам бывшего президента, власти Украины поступили «не очень разумно», объявив Крым территориальной, а не национальной автономией. Кравчук не исключал, что Россия может вернуть Украине полуостров, так как ему требуются крупные денежные вложения. При этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщал РБК, что «никакого возврата [Крыма Украине] не будет никогда».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. На Украине считают присоединение Крыма «аннексией», а полуостров — «временно оккупированной территорией».