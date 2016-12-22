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Экс-президент Украины предложил вариант возвращения Крыма
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Экс-президент Украины предложил вариант возвращения Крыма
Политика, 02:51
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Экс-президент Украины предложил вариант возвращения Крыма

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что предоставление Крыму особого статуса — национально-культурной автономии — помогло бы вернуть полуостров под контроль Киева.

По его словам, украинские власти поступили «не очень разумно», предоставив Крыму статус территориальной, а не национальной автономии. При этом, по мнению Кравчука, крымский вопрос нужно рассматривать отдельно от Донбасса. Экс-президент напомнил, что в настоящий момент в Конституцию Украины готовится внесение поправок об особом статусе Крыма, согласно которому субъектом власти на полуострове станут крымские татары. Президент Украины Петр Порошенко 28 июня сообщил о намерении включить поправки в Конституцию страны о статусе Крыма. 

В середине июня Кравчук в интервью газете «Украинская правда» заявил, что Россия может отказаться от Крыма и вернуть его Украине, так как полуострову требуются крупные финансовые инвестиции. «За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», — отметил бывший украинский президент.

«Никакого возврата [Крыма Украине] не будет никогда», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова передала РБК пресс-служба руководителя республики. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с РБК назвала заявления Кравчука неактуальными, добавив, что они «показывают, как он далек от понимания слова «родина». По словам депутата, экс-президент Украины показал свое отношение к людям как к «мешку с картошкой», который можно продать и купить.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. На Украине сочли присоединение Крыма «аннексией» и считают полуостров «временно оккупированной территорией».

Теги: Леонид Кравчук , Крым , Украина
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