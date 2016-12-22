Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы за коррупцию

Суд заочно признал бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа виновным по делу о коррупции и назначил ему наказание в виде десяти лет тюремного заключения, сообщает пакистанское агентство INP.

Шариф также обязан выплатить штраф в размере £8 млн. Его дочь Марьям приговорили к семи годам тюрьмы и штрафу в £2 млн. Кроме того, его зятю Садфару назначили наказание в виде года лишения свободы. В настоящий момент Шариф и его дочь находятся в Лондоне. Там проходит лечение его жена.

Расследование в отношении Шарифа и его семьи началось после публикации так называемого панамского досье, в котором были документы, говорящие о связях политиков и бизнесменов с офшорными компаниями в Панаме. В частности, в списке оказались дети премьер-министра Пакистана.

В июле 2017 года Верховный суд Пакистана дисквалифицировал Шарифа и отстранил от занимаемой должности главу Минфина страны Исхака Дара, которого называли «бухгалтером» премьер-министра.

В апреле Шарифу пожизненно запретили участвовать в политической жизни Пакистана. Он занимал пост премьера с 2013 по 2017 год.