Суд Пакистана пожизненно отстранил экс-премьера Шарифа от политики

Верховный суд Пакистана в пятницу постановил, что бывший премьер-министр страны Наваз Шариф и бывший генеральный секретарь Джахангир Хан Тарин пожизненно отстранены от участия в политической жизни страны, согласно со ст. 62.1 Конституции Пакистана. Об этом сообщает The Express Tribune.

По данным издания, соответствующее решение единогласно приняли все пять судей, заседавших на сессии. Приговор огласил главный судья Умар Ата Бандиал.

«Я всегда считал, что ст. 62.1 о пожизненном отстранении от должности не применима в моем случае. Все мои финансовые транзакции были подкреплены уплаченными налогами.​ Имущество было оформлено на детей, а не на меня, по рекомендации налогового консультанта. Я все еще надеюсь на правосудие», — прокомментировал решение суда на своей странице в Twitter Тарин.

Наваз Шариф пока не комментировал решение суда.

В конце июля 2017 года Верховный суд Пакистана признал Наваза Шарифа признал несоответствующим занимаемой должности в связи с коррупционным расследованием против членов его семьи. Шариф после этого подал в отставку.

Расследование показало, что дети премьер-министра владели офшорными фирмами. Расследование было начато после публикации «Панамского досье» — более 11 млн документов, которые подтвердили связи политиков и бизнесменов с деятельностью панамских офшорных компаний. После этого суд Пакистана также отстранил от должности министра финансов Исхака Дара и генерального секретаря Джахангира Тарина.