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Прокуратура сочла законным отмену дела против матери ребенка-инвалида
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Прокуратура сочла законным отмену дела против матери ребенка-инвалида
Общество, 17:10
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Прокуратура сочла законным отмену дела против матери ребенка-инвалида

Прокуратура не увидела нарушений в отмене МВД постановления о возбуждении уголовного дела о сбыте наркотиков в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, пытавшейся продать оставшиеся у нее клизмы с диазепамом. Об этом рассказала РБК руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы признала законным и обоснованным решение ГУ МВД России по Москве об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида», — сообщила она.

О том, что Коннову могут привлечь к уголовной ответственности за продажу наркотиков, 4 июля сообщил детский хоспис «Дом с маяком». В организации рассказали, что женщина одна воспитывает ребенка и пыталась продать клизмы с диазепамом, чтобы заработать для семьи денег.

«Если Екатерину посадят, ребенок попадет в интернат для инвалидов, где очень быстро умрет, а его старший брат окажется в детском доме. Неужели общественный вред от того, что мама неизлечимо больного ребенка без какого-либо злого умысла пыталась вернуть свои три копейки на еду, перепродав пять микроклизм, сопоставим с тем, что следователь хочет теперь сделать со всей их семьей?» — заявили в хосписе.

Сама женщина рассказала РБК, что купила клизмы в группе в «ВКонтакте», лекарства помогали снимать приступы у ее сына, страдающего ДЦП, но со временем эффект от диазепама снизился, и Коннова решила продать клизмы.

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«Закупку, как оказалось, делала полиция. Я продала лекарства, мне дали деньги, затем подошли полицейские, отвели в машину. Стали спрашивать, сколько лет «я наркоманю» и «что употребляю», на мой вопрос — почему меня оскорбляют — они сказали, что нужно знать законы: диазепам — наркотическое лекарство», — сказала мать ребенка-инвалида.

На инцидент обратили внимание в Кремле, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «здесь не должно быть места формальному подходу». Позже в МВД закрыли уголовное дело, глава министерства Владимир Колокольцев поручил главе московского управления ведомства оценить, насколько обоснованным и своевременным было возбуждение дела.

Теги: прокуратура Москвы , ребенок-инвалид , Уголовное дело
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