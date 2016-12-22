СМИ назвали Швейцарию возможным местом новой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Эту страну в качестве места проведения очередного саммита рассматривает КНДР, выяснила Kyodo. Прежде СМИ предполагали, что в Швейцарии, где учился Ким Чен Ын, пройдет первая встреча глав государств

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Северная Корея рассматривает Швейцарию в качестве возможного места проведения второй встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом японскому агентству Kyodo​ сообщили дипломатические источники.

По их данным, в Берн, Давос и Женеву уже отправились северокорейские дипломаты, чтобы посмотреть, есть ли там подходящие конференц-залы и отели. Новые переговоры, как указали собеседники агентства, могут пройти с участием представителей Китая и Южной Кореи. Остальных деталей о подготовке встречи источники Kyodo не раскрыли.

Ким Чен Ын, как указывает агентство, учился в Берне в средней школе. Поэтому Женева прежде, по информации Kyodo, считалась городом-кандидатом для проведения первого в истории Северной Кореи и США саммита. О возможности проведения встречи в Швейцарии также писал американский журнал Time.

Но первые переговоры Ким Чен Ына и Трампа состоялись в Сингапуре. Встреча прошла 12 июня. Итогом саммита стало подписание декларации о приверженности США и Северной Кореи идее денуклеаризации Корейского полуострова, а также установления мира в регионе.

За день до начала встречи корейское издание «Чунан ильбо» сообщило, что второй раунд переговоров лидеров двух государств может пройти через месяц в столице КНДР. Приглашение посетить Пхеньян, по его данным, было передано Трампу в письме 1 июня. Автором этого послания являлся зампредседателя ЦК северокорейской Трудовой партии Ким Ён Чхоль. При этом представители КНДР и Соединенных Штатов, как указывал тогда собеседник «Чунан ильбо», помимо саммита 12 июня «будут проводить различные встречи в Нью-Йорке, Пханмунджоме (деревне на линии разграничения в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. — РБК) и в Сингапуре». «Мы знаем, что Северная Корея и США уже согласились с [проведением] таких саммитов», — отмечал источник.