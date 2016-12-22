У берегов Камчатки произошло второе за несколько часов землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6, второе за несколько часов, произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
«По данным сейсмостанции «Петропавловск», 6 июля в 16:32 по камчатскому времени [07:32 мск] в акватории Тихого океана на глубине 110 км произошло второе сейсмособытие», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 21 км от берега и в 91 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Тем не менее, жители города ощутили подземные толчки силой до 2 баллов.
В ведомстве добавили, что в результате землетрясения жертв и разрушений нет. Специалисты также заявили об отсутствии угрозы цунами.
Ранее утром 6 июля два сейсмособытия магнитудой 5,7 произошли на Курильских островах и у берегов Камчатки.