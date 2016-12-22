На Курилах и Камчатке произошли землетрясения магнитудой 5,7

На Курильских островах и у Камчатки произошли землетрясения магнитудой 5,7. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской и Камчатской областям.

Первый эпицентр толчков находился в 167 км северо-восточнее города Северо-Курильск (остров Парамушир) на глубине 70 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Эпицентр землетрясения, ощущавшегося на Камчатке, находился в акватории Тихого океана, в 123-х км юго-восточнее поселка Озерновский Усть–Большерецкого района, в 50 км от берега. Его магнитуда также составила 5,7. В МЧС заверили, что угрозы цунами нет. Оперативные группы проводят осмотр социально значимых объектов.

В середине июня у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5. Эпицентр находился в 10 км от берега на глубине 40 км.