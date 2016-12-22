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СМИ узнали о планах инвесторов убрать Цукерберга с поста главы Facebook
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СМИ узнали о планах инвесторов убрать Цукерберга с поста главы Facebook
Технологии и медиа, 10:28
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СМИ узнали о планах инвесторов убрать Цукерберга с поста главы Facebook

Шесть инвесторов корпорации Facebook выступили за смещение основателя компании Марка Цукерберга с поста председателя правления из-за скандала, связанного с утечкой личных данных пользователей социальной сети при участии исследовательской фирмы Cambridge Analytica, сообщает Business Insider.

Инвесторы выражают недовольство в адрес руководства компании. При этом структура управления Facebook построена так, что сместить Цукерберга с должности практически невозможно, уточняет издание. Как пишет Business Insider, соответствующее предложение инвесторов было неоднократно отклонено, так как Цукерберг и приближенные к нему сотрудники владеют частью акций, которые дают им большее количество голосов. При этом, как отмечает портал, инвесторы намерены и дальше добиваться смещения Цукерберга с занимаемой им должности.

«У него нет ответственности ни перед кем: ни перед советом правления, ни перед акционерами — это плохая управленческая практика. Он свой собственный начальник, и очевидно, что это не работает», — цитирует издание инвестора Майкла Фрихиша.

Вице-президент Facebook покинул пост после скандала с Cambridge Analytica
Бизнес

Весной Facebook оказалась в центре скандала с утечкой личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica, получившая данные почти 90 млн пользователей соцсети, использовала их для составления портретов избирателей США во время президентской кампании в 2016 году. При этом фирма сотрудничала с избирательным штабом Дональда Трампа. Позднее руководство соцсети признало доступ к своим данным Cambridge Analytica. Из-за последовавшего после этого разбирательства стоимость акций социальной сети упала, а Марку Цукербергу пришлось лично пообещать принять меры по защите персональной информации аккаунтов.

Теги: Марк Цукерберг , Facebook
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