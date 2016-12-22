У сына племянника экс-президента Саргсяна нашли наркотики и оружие

У сына племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна Служба национальной безопасности (СНБ) страны при обыске нашла наркотики и оружие. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Крупная партия наркотиков и оружия была найдена в доме на улице Арами в Ереване и принадлежала 31-летнему Нареку Саргсяну. Сотрудники спецслужбы задержали Серопа Саакяна и Владимира Шахинянца еще 25 июня, когда они выходили из здания. Первый оказался близким другом Саргсяна. При допросе выяснилось, что сам Саргсян вылетел в Москву с телохранителем Артемом Петросяном с целью вылететь в одну из европейских стран, а ключи от квартиры отдал Саакяну, чтобы перевезти оружие и наркотики в двух чемоданах в другое здание.

Оперативники обнаружили в одном из чемоданов четыре пистолета, глушители и патроны. Оружие отправлено на экспертизу, чтобы выяснить, не фигурировало ли оно в других преступлениях.

Покинувшие страну Саргсян и Петросян заочно арестованы и объявлены в розыск.

В конце июня компания брата экс-президента Армении Сержа Сарсяна ООО «JL Pro Project Company» возместила ущерб в размере $1,6 млн, нанесенный, как выяснили следователи, при уклонении от уплаты налогов в 2016 году. Чуть позже в доме племянника экс-президента Армении прошли обыски, следователи нашли и конфисковали депозитные соглашения о вкладах в банке на $6,8 млн.

В апреле в Армении прошли массовые акции протеста против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром, который, по результатам проведенной ранее конституционной реформы получал тот же функционал, что и на занимаемом ранее посту. Под давлением протестующих Саргсян подал в отставку, а президентом 8 мая был избран их лидер Никол Пашинян. После этого начались расследования в отношении различных функционеров прошлого правительства по подозрению в хищениях и незаконном хранении оружия, в том числе в отношении родственников Саргсяна.

