ДНР и ЛНР ответили на слова Тимошенко о желании Порошенко сорвать выборы

В рамках минского формата не обсуждались вопросы введения военного положения на Украине и отмены президентских выборов. Об этом рассказал RT представитель Луганской самопровозглашенной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
«Для того чтобы ввести военное положение, не нужно договариваться ни с ДНР, ни с ЛНР. Порошенко может его ввести на основании своего указа и решения Совета национальной безопасности», — заявил Мирошник.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в том, что он собирается сорвать выборы в стране с помощью развязывания «большой войны» и введения военного положения.
Родион Мирошник отметил, что такие заявления значат, что кандидаты в президенты Украины будут пользоваться любыми инструментами, «невзирая на мораль и реальность».
Глава Донецкой самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил «РИА Новости», что у Тимошенко «богатое воображение». Он отметил, что Киев не выходил с ДНР на контакт. Он также подчеркнул, что для эскалации ситуации в Донбассе Порошенко не нужны ДНР и ЛНР.
В июне Юлия Тимошенко объявила, что намерена баллотироваться в президенты Украины во время выборов, которые пройдут в стране в марте 2019 года. Она заявила, что после победы проведет референдум и превратит Украину в парламентскую республику.