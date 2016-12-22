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ДНР и ЛНР ответили на слова Тимошенко о желании Порошенко сорвать выборы
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ДНР и ЛНР ответили на слова Тимошенко о желании Порошенко сорвать выборы
Политический кризис на Украине, 20:54
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ДНР и ЛНР ответили на слова Тимошенко о желании Порошенко сорвать выборы

В рамках минского формата не обсуждались вопросы введения военного положения на Украине и отмены президентских выборов. Об этом рассказал RT представитель Луганской самопровозглашенной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

«Для того чтобы ввести военное положение, не нужно договариваться ни с ДНР, ни с ЛНР. Порошенко может его ввести на основании своего указа и решения Совета национальной безопасности», — заявил Мирошник.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в том, что он собирается сорвать выборы в стране с помощью развязывания «большой войны» и введения военного положения.

Родион Мирошник отметил, что такие заявления значат, что кандидаты в президенты Украины будут пользоваться любыми инструментами, «невзирая на мораль и реальность».

Глава Донецкой самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил «РИА Новости», что у Тимошенко «богатое воображение». Он отметил, что Киев не выходил с ДНР на контакт. Он также подчеркнул, что для эскалации ситуации в Донбассе Порошенко не нужны ДНР и ЛНР.

В июне Юлия Тимошенко объявила, что намерена баллотироваться в президенты Украины во время выборов, которые пройдут в стране в марте 2019 года. Она заявила, что после победы проведет референдум и превратит Украину в парламентскую республику.

Теги: Украина , президентские выборы , ДНР и ЛНР
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