Тимошенко обвинила Порошенко в намерении сорвать президентские выборы

Президент Украины Петр Порошенко планирует сорвать президентские выборы в стране с помощью развязывания «большой войны» в Донбассе. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «UA: Первый». Видео выложено на странице Тимошенко в Facebook.

​«Он хочет, чтобы были захвачены дополнительные территории Украины. На этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе», — заявила политик.

При этом она отметила, что план эскалации ситуации в Донбассе ради того, чтобы сохранить свою власть и не проводить президентские выборы, крайне опасен. Она добавила, что сейчас Порошенко ведет переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Глава ДНР Александр Захарчинко опроверг заявление Тимошенко о переговорах с президентом Украины, сообщает «РИА Новости». Он отметил, что для эскалации конфликта в Донбассе Порошенко не нужны переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. При этом прямой диалог с Киевом «является делом будущего».

В июне Тимошенко заявила, что планирует баллотироваться в президенты Украины. После победы на выборах она намерена провести референдум с целью принятия новой конституции, превратив страну в парламентскую республику.

Выборы президента на Украине пройдут в марте 2019 года.