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В Киеве назвали два «идеальных» плана развития ситуации в Донбассе
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В Киеве назвали два «идеальных» плана развития ситуации в Донбассе
Политика, 20:05
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В Киеве назвали два «идеальных» плана развития ситуации в Донбассе

Для Украины существует только два идеальных варианта развития событий в Донбассе, остальные являются компромиссными, заявил советник министра внутренних дел республики Иван Варченко.

Это мнение он высказал во время презентации «стратегии деоккупации Донбасса», которая называется «Механизм малых шагов».

​«Первый — Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует материальные убытки. Второй — мощный украинский солдат заходит в Москву», — объявил Варченко.

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Однако советник главы МВД Украины отметил, что такие сценарии нереалистичны, так что другие основываются на компромиссах. Эти планы позволяют привлекать столько миротворческих войск, сколько согласится предоставить мировое сообщество.

Варченко заявил, что в рамках реалистичной стратегии планируется начать с освобождения отдельных частей города Горловки и Новоазовского района, в которых затем будут проведены выборы по украинским законам. Он заметил, что «Украина вернет свои земли и прекратит дальнейшее кровопролитие».

В мае глава МВД Украины Арсен Аваков приказал разработать план деоккупации Донбасса к лету этого года. Министр отметил, что необходимо привлечь общественность к обсуждению этого документа, а также информировать население страны о каждом этапе стратегии.

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Ранее в том же месяце замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал, что у Украины есть три возможных сценария развития ситуации на Донбассе. Среди них значатся военная операция, введение миротворческих сил и создание переходной администрации для передачи земель под контроль Украины, а также сценарий по хорватскому опыту. Имелся в виду эпизод в 1995 году, когда две самопровозглашенные республики Сербская Краина и Западная Босния прекратили свое существование после совместной операции армий Хорватии и Боснии и Герцеговины.

Теги: украинский конфликт , Донбасс , МВД Украины
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