В Вене облили краской памятник советским воинам

Неизвестные облили краской памятник советским воинам в центре Вены. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Австрии.

Инцидент произошел в ночь на 6 марта. «Вновь осквернен расположенный на площади Шварценбергплатц в центре Вены монумент советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Австрии от нацистского террора», — говорится в сообщении. В МИД Австрии направлена нота протеста.

В диппредставительстве напомнили, что в прошлый раз памятник был осквернен 10 января. «Все больше фактов говорит в пользу того, что совершенные за последние года акты вандализма — это не импульсивные хулиганские действия, а целенаправленные деструктивные акции, требующие соответствующей реакции австрийских властей», — говорится в сообщении.

В посольстве также выразили разочарование в связи с тем, что властям Австрии «до сих пор так и не удается ни обеспечить должную безопасность монумента, ни установить и наказать вандалов, последовательно на него нападающих».