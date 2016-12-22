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В Вене осквернили памятник советским солдатам
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В Вене осквернили памятник советским солдатам
Общество, 12:33
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В Вене осквернили памятник советским солдатам

В Вене неизвестные осквернили памятник советским солдатам на площади Шварценбергплатц. О действиях вандалов на своей странице в Facebook сообщил пресс-атташе российского посольства в Австрии Булат Хайдаров.

Неизвестные облили памятник краской в ночь с 9 на 10 января. По словам представителя посольства, российские дипломаты намерены направить ноту протеста в МИД Австрии. «Российское посольство направляет в МИД Австрии ноту протеста. В ближайшее время опубликуем наш официальный комментарий», — сообщил он.

«Ни в одном из подобных случаев, которые с 2009 года происходили не меньше пяти раз, австрийским правоохранительным органам не удалось установить лиц, совершивших вандализм», — заявили РБК в посольстве России в Австрии. По данным посольства, памятник на площади Шварценбергплатц последний раз был осквернен в январе 2017 года. В посольстве сообщили, что российская сторона в обращениях в МИД Австрии не раз просила рассмотреть возможность установки камер видеонаблюдения. «Это, наверно, помогло бы при установлении лиц, которые совершают акты вандализма, но на данный момент австрийская сторона положительно на эти вопросы не отреагировала. [В ноте протеста] мы возобновим нашу настоятельную просьбу установить на площади Шварценбергплатц видеонаблюдение», — сообщили в посольстве.

В ноябре 2017 года вандалы осквернили памятник маршалу Ивану Коневу в Праге. На него красной краской нанесли даты: 1956 (год Венгерского восстания), 1961 (год Берлинского кризиса, во время которого Конев был главнокомандующим Группой советских войск в Германии), 1968 (год «Пражской весны») и 2017. Позднее стало известно, что муниципальные власти в Праге решили изменить текст таблички на памятнике маршалу, добавив туда упоминание о его участии в этих событиях и проведении «коммунистических репрессий» в стране.

Теги: Австрия , памятник , Вена
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