Полиция сообщила о четырех раненых в результате стрельбы в Бруклине

По меньшей мере четыре человека получили ранения при перестрелке в Бруклине, сообщает NBC со ссылкой на полицию. Инцидент произошел после празднования Дня независимости США.

Полицейские сообщили, что перестрелка произошла на Херкимер-стрит после конфликта между двумя группами. Все пострадавшие получили ранения в ноги: это трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет и 19-летняя девушка. Их жизням ничего не угрожает. Подозреваемый или подозреваемые скрылись с места преступления, ведется их розыск. О причинах конфликта не сообщается.

4 июля мужчина открыл стрельбу из автомобиля в жилом районе на севере американского города Сент-Луис (штат Миссури). Один человек погиб, пятеро получили ранения.

​В конце июня в редакции Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) 38-летний Джаррод Рамос, вооруженный дробовиком и дымовыми шашками, открыл стрельбу. Погибли пять сотрудников издания, несколько человек получили ранения.