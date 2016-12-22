В США открывшему стрельбу в Capital Gazette предъявлены обвинения

Устроившему стрельбу в редакции Capital Gazette в американском городе Аннаполисе Джарроду Рамосу предъявлено обвинение в убийстве первой степени, сообщает Associated Press.
Издание отмечает, что обвиняемого допросили и арестовали в ожидании слушания суда. Ни один адвокат не был заявлен в онлайн-списке суда, однако интересы Рамоса может представить государственный защитник.
Следователи назвали обвиняемого несговорчивым, а мотивы его поступка пока не известными.
28 июня 38-летний житель штата Мэриленд Рамос открыл в редакции газеты Capital Gazette стрельбу, в результате которой погибли пять сотрудников издания. 170 человек, находившиеся в здании, были эвакуированы.
CNN сообщал, что убиты ответственная за спецпубликации Венди Уинтерс, ассистент по продажам Ребекка Смит, редактор Джеральд Фишман, редактор-ассистент Роберт Хайаасен и журналист Джон Макнамара.
Полицейские назвали стрельбу «вендеттой», так как нападение было целенаправленным, а перед атакой журналистам поступали угрозы.