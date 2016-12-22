Один человек погиб и пять ранены в результате стрельбы в Сент-Луисе
Общество, 13:37
0
Один человек погиб и пять ранены в результате стрельбы в Сент-Луисе
Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля в жилом районе на севере американского города Сент-Луис (штат Миссури), сообщает Associated Press со ссылкой на полицию. Один человек погиб на месте, пятеро ранены.
Так, двое мужчин получили тяжелые ранения, они госпитализированы. Состояние одной из женщин стабильно, еще у двух — раны и ссадины.
По данным полиции, стрелявший ехал на фургоне, он скрылся с места происшествия. Полиции пока не удалось задержать преступника.
В редакции Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) 28 июня произошла стрельба. 38-летний Джаррод Рамос, вооруженный дробовиком и дымовыми шашками, убил пятерых сотрудников издания и ранил еще нескольких человек. Рамосу предъявлено обвинение в убийстве первой степени.