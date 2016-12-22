Замглавы Крыма потребовал 1 млн руб. с активиста за репост в Telegram

Заместитель главы Крыма Сергея Аксенова, министр информации и внутренней политики республики Дмитрий Полонский потребовал взыскать 1 млн руб. компенсации морального вреда с местного активиста Александра Талипова за репост в Telegram-канале публикации, в которой Полонский был назван агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает севастопольский новостной портал ForPost.

По данным «Новой газеты», Полонский потребовал также, чтобы суд обязал Талипова удалить эту информацию и опубликовать опровержение. Издание отмечает, что это первый в России иск за репост именно в Telegram (ранее были иски за репосты в соцсетях, а не мессенджерах), и разбирательство может стать прецедентом в российской судебной практике.

Кроме того, заместитель Полонского Максим Балацкий и бывший заместитель начальника управления крымского министерства Эрвин Мусаев (является главой государственного крымско-татарского канала «Миллет») подали по иску против Талипова — о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Полонский и Мусаев обратились в Судакский городской суд 4 и 22 декабря соответственно. Первое заседание по делу Полонского, назначенное на 19 декабря, было отложено. Талипов заявил «Новой газете», что иск от Балацкого поступил в суд еще 20 ноября, но ни об одном иске он не получил уведомление суда. «По стилю всех исков видно, что их набирал один человек, — заявил Талипов. — Я считаю, что эти иски — политическое давление с целью заткнуть мне рот. Я являюсь одним из критиков нынешней власти».

По данным севастопольского портала, в ноябре этого года Балацкий подал в Железнодорожный районный суд Симферополя иск к издательскому дому «Аргументы и факты», по которому Талипов выступает соответчиком. Это произошло после публикации общественника на его личной странице в Facebook информации о том, что Балацкий владеет офшорной компанией на Кипре. По данным активиста, данная информация ранее была опубликована в СМИ.