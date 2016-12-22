Мэр Нижнего Новгорода призвал сократить рабочий день из-за матча ЧМ

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил руководителям предприятий города сократить рабочий день 6 июля из-за проведения матча 1/4 финала ЧМ по футболу. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Я хотел бы обратиться к руководителям предприятий с предложением рассмотреть возможность по сокращению рабочего дня. Такая практика применяется практически во всех городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу», — сказал он. Также мэр посоветовал горожанам выбирать оптимальные маршруты для передвижения с учетом проведения мероприятия.

Игра между сборными Франции и Уругвая начнется 6 июня в 17:00. Отмечается, что с 6:00 в центре Нижнего Новгорода и на подходах к стадиону введут ограничение движения транспорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее обращался к руководителям предприятий с просьбой дать сотрудникам выходной 14 июня, в день открытия чемпионата мира по футболу. Глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович рекомендовал отпустить работников пораньше на матч открытия ЧМ. С инициативой сделать выходными для горожан дни, когда в городе пройдут матчи ЧМ, выступал мэр Сочи Анатолий Пахомов.



Чемпионат мира по футболу продолжится до 15 июля.