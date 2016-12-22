В Кремле не исключили приезда Макрона на матч ЧМ

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить один из матчей чемпионата мира по футболу в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Конкретной информации пока нет. Но мы не исключаем такой возможности, опираясь на те слова, которые говорил президент. В Москве ожидают всех тех, кто изъявит желание приехать», — сказал Песков.
В конце мая Макрон заявил, что надеется посетить ЧМ и провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Я надеюсь приехать, поддержать нашу футбольную команду в вашей стране. Я, может быть, не буду с самого начала, но, если французская команда попадет в финал, я приеду, чтобы поболеть за нее», — отмечал французский лидер.
ЧМ-2018 проходит в России до 15 июля. Сборная Франции 30 июня обыграла команду Аргентины со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал чемпионата. Теперь ей предстоит встретиться 6 июля со сборной Уругвая, которая в тот же день обыграла команду Португалии со счетом 2:1. Сборная России проведет четвертьфинальный матч 7 июля против сборной Хорватии.