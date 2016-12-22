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WSJ узнала о новых антикоррупционных задержаниях в Саудовской Аравии
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WSJ узнала о новых антикоррупционных задержаниях в Саудовской Аравии
Политика, 13:03
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WSJ узнала о новых антикоррупционных задержаниях в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии недавно произвели новые задержания в рамках масштабной антикоррупционной кампании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди близких к задержанным лиц и высокопоставленных чиновников. Издание не указывает, сколько именно человек арестованы, и не указывает  род их деятельности или статус.

По данным издания, Эр-Рияд также до сих пор удерживает под стражей одного из «старших» принцев королевской семьи, а также целый ряд бывших чиновников и «несколько дюжин» бизнесменов.

Собеседники издания среди должностных лиц признали, что некоторые из фигурантов расследования подвергаются жестокому обращению: некоторых из задержанных избивали и лишали сна, других поместили под стражу, но так и не предъявили обвинений, третьим не разрешили встречи с родственниками.

Представители правительства Саудовской Аравии не ответили WSJ на просьбы о предоставлении комментариев. Замгенерального прокурора страны сообщил изданию, что некоторым задержанным предъявляют обвинения, которые выходят за рамки коррупции, и имеют отношения к угрозам национальной безопасности и террористической деятельности.

О том, что против некоторых из задержанных могут выдвинуть обвинения в государственной измене или терроризме, сообщили WSJ также собеседники, близкие к арестованным.

О заключении ряда членов королевской семьи Саудовской Аравии под стражу по обвинению в коррупции стало известно в ноябре 2017 года. Среди них оказался в том числе племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, чье состояние оценивается в $16,8 млрд. Он смог покинуть отель «Ритц Карлтон», где его содержали под домашним арестом, только в конце января.

Критики правительства говорят, что новые аресты и продолжающиеся задержания — это попытка принца Мухаммеда объединить силы против его потенциальных противников. Принц отрицает обвинение, указывая, что объявление его наследником было поддержано большинством членов королевской семьи и никем не оспаривалось.

Теги: Саудовская Аравия , аресты , борьба с коррупцией
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