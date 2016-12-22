ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,73 62,77 EUR Нал. 74,48 73,35 USD Бирж. 63,18 -0,06 EUR Бирж. 73,89 +0,23 USD ЦБ. 63,23 +0,01 EUR ЦБ. 73,71 +0,01 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6604,20 +132,78 IMOEX 2296,26 -0,34% RTSI 1144,75 -0,24% Brent 77,76 -0,32% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Число жертв аномальной жары в Канаде возросло до 19
Лента новостей
В Липецкой области два человека пострадали в ДТП с грузовым поездом 09:26, Общество Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 09:22, РБК Стиль и ASUS Собянин мобилизует избирателей в районах с высоким результатом за Путина 09:07, Политика Число жертв аномальной жары в Канаде возросло до 19 09:04, Общество Второе отравление «Новичком» в Великобритании. Фотогалерея 08:47, Фотогалерея  Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 08:37, РБК и «Шелл» ФИФА осудила Марадону за критику работы судьи на матче Колумбия—Англия 08:28, Общество Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае 08:02, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 07:56, РБК и Ингосстрах Сирийский генерал рассказал о тоннах брошенных боевиками боеприпасов 07:47, Политика Иностранные фармкомпании раскрыли размер выплат российским врачам 07:30, Бизнес «Роскосмос» решил не ехать на авиасалон «Фарнборо» 07:22, Политика Продавцы на Joom столкнулись с увеличением числа возвратов из России 07:00, Технологии и медиа «Роснефть» стала единственным поставщиком мазута для ЖКХ Приморья 06:43, Бизнес ЦБ попросил банки помочь налоговикам разобраться в именах северокорейцев 06:33, Финансы «Известия» узнали об испытаниях новой сверхдальнобойной ракеты для Су-57 06:20, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 06:15, РБК и Schneider Electric Экономисты оценили эффект пенсионной реформы для бюджета 06:07, Экономика Президента Боливии прооперировали после обнаружения у него опухоли 05:51, Политика Экс-тренер «Ньюкасла» получил 20 лет тюрьмы за сексуальное насилие 05:38, Общество Россия добилась выдачи обвиняемого в банковских аферах на 4 млрд руб. 05:36, Общество Следователя в Петербурге задержали за вымогательство взятки в 5 млн руб. 05:04, Общество На Украине завели дело о премиях в «Нафтогазе» за победу над «Газпромом» 04:36, Бизнес Сенатор США пригрозил Москве ответом в случае вмешательства в выборы 04:34, Политика Более 75% россиян заявили об ухудшении образования после введения ЕГЭ 04:08, Общество Независимый топливный союз нашел «клевету» в отчете о недоливе бензина 03:48, Общество СМИ рассказали о предложениях «Калашникова» поменять закон «Об оружии» 03:43, Общество Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 03:43, Спецпроект РБК Спорт
Число жертв аномальной жары в Канаде возросло до 19
Общество, 09:04
0
Число жертв аномальной жары в Канаде возросло до 19

В канадском Монреале из-за пришедшей в регион аномальной жары за неделю погибли 19 человек, передает агентство AFP в Twitter.

В среду CTV News со ссылкой на местных чиновников сообщало о 17 погибших. В Монреале погибли 12 человек, еще пять — в поселке к востоку от города. Отмечается, что все жертвы аномальной жары были либо пожилого возраста, либо страдали хроническими заболеваниями.

Как ожидается, высокая температура продержится в регионе до конца пятницы. В связи с этим власти призывают местных жителей «проявлять бдительность, пить много воды, проведывать родственников и при необходимости доставлять их туда, где есть кондиционер».

Синоптики усомнились в повторе аномальной жары 2010 года
Общество

О первых шести погибших в Монреале ​стало известно утром 4 июня. Тогда же глава местного здравоохранения Милен Дрюон подтвердила, что к гибели людей привела именно аномальная жара. Сообщалось, что в городе резко возросло число вызовов скорой помощи.

Теги: погибшие , аномальная жара , Канада
Главное
Иностранные фармкомпании раскрыли размер выплат российским врачам Бизнес
Материалы по теме
Синоптики пообещали возвращение жары в Москву Общество
Тото Кутуньо госпитализировали в Бельгии из-за жары Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter