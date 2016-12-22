Число жертв аномальной жары в Канаде возросло до 19

В канадском Монреале из-за пришедшей в регион аномальной жары за неделю погибли 19 человек, передает агентство AFP в Twitter.

В среду CTV News со ссылкой на местных чиновников сообщало о 17 погибших. В Монреале погибли 12 человек, еще пять — в поселке к востоку от города. Отмечается, что все жертвы аномальной жары были либо пожилого возраста, либо страдали хроническими заболеваниями.

Как ожидается, высокая температура продержится в регионе до конца пятницы. В связи с этим власти призывают местных жителей «проявлять бдительность, пить много воды, проведывать родственников и при необходимости доставлять их туда, где есть кондиционер».

О первых шести погибших в Монреале ​стало известно утром 4 июня. Тогда же глава местного здравоохранения Милен Дрюон подтвердила, что к гибели людей привела именно аномальная жара. Сообщалось, что в городе резко возросло число вызовов скорой помощи.