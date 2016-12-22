На выборы губернатора Подмосковья зарегистрируют шесть кандидатов

Шесть человек погибли из-за аномальной жары в Канаде

Путин утвердил повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта и прав

Еще трое мужчин обвинили Кевина Спейси в харассменте

Британская полиция рассказала о новом инциденте с отравлением в Солсбери

Убийство водителя полицейскими спровоцировало массовые беспорядки в Нанте

Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний

СМИ узнали о предложении Минфина ужесточить контроль над оборотом пива

Один из сыновей Тины Тернер покончил с собой

Белый дом подтвердил свою позицию по Крыму

Посол заявил о возможности Путина и Трампа наладить «химию» в Хельсинки

Пиарщица «Леруа Мерлен» извинилась за пост после отстранения от должности

Путин приравнял 1 день в СИЗО к 1,5 дня в колонии

В Белом доме возмутились отношением к США как к «свинье-копилке»

Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны

В Швеции при стрельбе пострадали три человека

Задержанный английский фанат извинился за порчу памятника футболисту

Суд объявил в международный розыск экс-президента Эквадора

Додон охарактеризовал отношения с Россией словами «хуже некуда»

Главу второго по величине города Азербайджана ранили при покушении

Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу

Депутат Рады призвал «залить» Россию спиртом и водкой

Мария Шарапова впервые в карьере проиграла в первом круге Уимблдона

Reuters узнал о гибели сына лидера ИГ в операции против российских войск

На памятнике российскому футболисту в Москве появилась надпись England

Morgan Stanley резко повысил прогноз цен на нефть

Англия выиграла у Колумбии и последней вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Глава МИД Испании ответил на письмо Трампа о военных расходах

«Леруа Мерлен» отстранила PR-директора за пост после победы России на ЧМ

СМИ назвали имя убийцы рэпера Тупака