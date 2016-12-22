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Шесть человек погибли из-за аномальной жары в Канаде
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Шесть человек погибли из-за аномальной жары в Канаде
Общество, 06:37
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Шесть человек погибли из-за аномальной жары в Канаде

По меньшей мере шесть человек погибли в канадском Монреале из-за пришедшей в регион жары, сообщает CTV News.

Глава местного здравоохранения Милен Дрюон заявила, что к гибели людей привела именно аномальная жара. По ее словам, из-за тяжелых погодных условий число жертв может возрасти.

По данным телеканала, в городе резко увеличилось число вызовов скорой помощи. Сейчас экстренные службы Монреаля переведены на усиленный режим работы.

​CTV напоминает, что в 2010 году в Монреале из-за жары погибли 106 человек.

Теги: жара , погибшие , Канада , Монреаль
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