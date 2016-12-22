Синоптики усомнились в повторе аномальной жары 2010 года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РБК, что повторение аномальной жары 2010 года этим летом в Москве не ожидается.

«Мы эту информацию не подтверждаем», — сказал он.

По словам синоптика, погода все неделю до выходных будет определяться скандинавским антициклоном. К 25 и 26 июня ожидается плюс 25–30 градусов. «На этой неделе будет теплее, чем положено по климатической норме», — заявил Тишковец. Тем не менее, синоптик отметил, что в выходные ожидаются ливни и грозы.

В июле—августе 2010 года температура воздуха в столичном регионе 44 дня превышала плюс 30 градусов. В октябре 2016 года ООН включил этот эпизод в топ-10 наиболее смертоносных стихийных бедствий.

Смертность в столице тогда возросла на 50,7%. Как сообщал директор департамента здравоохранения столицы Андрей Сельцовский, обычно смертность в Москве составляет 360–380 человек в день. В период жары уровень смертности составлял примерно 700 человек.