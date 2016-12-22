ФИФА осудила Марадону за критику работы судьи на матче Колумбия—Англия

Международная федерация футбола (ФИФА) осудила критику легендарного нападающего и бывшего тренера аргентинской сборной Диего Марадоны в адрес судьи Марка Гейгера, который работал на матче 1/8 чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Колумбии. Об этом сообщает Assoсiated Press.

Во время второго тайма матча после столкновения английского нападающего с колумбийским полузащитником, Гейгер назначил пенальти. На просьбу сборной Колумбии использовать систему видеопомощи, для того чтобы разобраться в инциденте, арбитр ответил отказом. Данное решение Марадона назвал «величайшей кражей» и заявил, что Гейгер «не имеет представления о футболе».

Международная федерация футбола на данное заявление ответила, что «инсинуации» Марадоны «совершенно неуместны и совершенно необоснованны».

«ФИФА очень жаль читать такие заявления от игрока, который написал историю нашей игры», — говорится в заявлении ФИФА.

Во время групповой стадии чемпионата, во время матча Аргентина — Нигерия, Диего Марадона показывал неприличные жесты.