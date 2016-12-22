Марадона показывал неприличные жесты во время матча Аргентина-Нигерия

Аргентинский футболист и бывший тренер национальной сборной Диего Марадона во время матча Аргентины против команды из Нигерии показывал неприличные жесты, передает El Comercio.

Издание отмечает, что на стадионе в Санкт-Петербурге Марадона успел покричать и станцевать с болельщиками из Сенегала. После того, как Маркос Рохо забил победный гол, экс-тренер сборной с криком поднял обе руки вверх, показывая средние пальцы. Кому был обращен этот жест, не уточняется.

После матча Марадона был госпитализирован.