Марадона показывал неприличные жесты во время матча Аргентина-Нигерия
ЧМ-2018, 01:17
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Марадона показывал неприличные жесты во время матча Аргентина-Нигерия
Аргентинский футболист и бывший тренер национальной сборной Диего Марадона во время матча Аргентины против команды из Нигерии показывал неприличные жесты, передает El Comercio.
Издание отмечает, что на стадионе в Санкт-Петербурге Марадона успел покричать и станцевать с болельщиками из Сенегала. После того, как Маркос Рохо забил победный гол, экс-тренер сборной с криком поднял обе руки вверх, показывая средние пальцы. Кому был обращен этот жест, не уточняется.
После матча Марадона был госпитализирован.
Аргентина обыграла Нигерию со счетом 2:1 и вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу, заняв втором место в группе. Ее соперником в плей-офф станет Франция.