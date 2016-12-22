Марадона призвал ФИФА извиниться за выбор судьи на матч Англия — Колумбия

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина должен извиниться перед колумбийцами за назначение арбитра из США Марка Гейгера на матч 1/8 чемпионата мира по футболу между командами Англии и Колумбии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Telesur.

Во втором тайме матча капитан английской сборной Харри Кейн забил пенальти в ворота Колумбии, открыв счет. Назначение пенальти после столкновения Кейна с колумбийским полузащитником Карлосом Санчесом вызвало вопросы у болельщиков. Футболисты сборной Колумбии попросили судью использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR), чтобы разобраться в инциденте, но Гейгер не стал этого делать.

​«Я увидел величайшую кражу. Извиняюсь перед всеми колумбийцами, но они должны знать, что футболисты не виноваты. Этот судья не должен был вести матч такого масштаба», — сказал Марадона. По его словам, Гейгер «знает много о бейсболе, но не имеет представления о футболе».

Основное время матча закончилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды не смогли выявить победителя встречи. Игра закончилась серией пенальти со счетом 4:3 в пользу англичан. Сборная Англии 7 июля встретится с командой Швеции в матче 1/4 финала ЧМ.