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Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае
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Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае
Общество, 08:02
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Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае

В Красноярском крае за неделю из колонии-поселения сбежал четвертый заключенный. Об этом сообщается на сайте управления ФСИН по региону.

«В среду в КП-33 ОИК-38 (г. Минусинск) во время дневной проверки обнаружено отсутствие Бородулина Максима Викторовича, 1988 года рождения, осужденного по ч. 2 ст. 161 (грабеж), ч. 2 ст. 162 (разбой) УК РФ к 6 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили особые приметы беглеца: шрамы на шее, ключице, правой руке и ногах, а также татуировки на левой стороне груди, левой ноге и левом плече. За информацию о сбежавшем заключенном обещают вознаграждение.

Ранее, 1 июля, красноярское управление ФСИН сообщало о трех сбежавших из колонии-поселения, расположенной в поселке Миндерла Сухобузимского района. Двух из них ранее осудили за угон, еще одного - за кражу.

Теги: Красноярский край , заключенный , тюрьма , побег
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