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Из колонии под Красноярском сбежали трое осужденных
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Из колонии под Красноярском сбежали трое осужденных
Общество, 16:32
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Из колонии под Красноярском сбежали трое осужденных

Трое осужденных пропали из исправительной колонии в поселке Миндерла в Сухобузимском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Там рассказали, что во время вечерней проверки в субботу, 30 июня, не обнаружили троих осужденных. Двое пропавших, Валерий Бойко и Вячеслав Стецик, были осуждены за угон на пять лет лишения свободы, а третий, Сергей Жилин, отбывал срок за кражу.

«Обращаем внимание, что осужденные могут находиться в любом из населенных пунктов Красноярского края», — добавили в ведомстве.

В региональной ФСИН рассказали, что сбежавших разыскивают, и предложили вознаграждение в 30 тыс. руб. за информацию об их местонахождении.

Теги: Красноярский край , ГУФСИН
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