Президента Боливии прооперировали после обнаружения у него опухоли
Политика, 05:51
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Президента Боливии прооперировали после обнаружения у него опухоли
Во время планового обследования у президента Боливии Эво Моралеса выявили опухоль, которую позже удалили врачи, рассказал глава государства на своей странице в Twitter.
«На плановом осмотре обнаружили небольшую опухоль, которая уже была удовлетворительно прооперирована в неотложной хирургии, но без риска. Завтра меня выпишут. Я в порядке, 100 баллов!», - написал он.
Других подробностей Моралес не привел.
Накануне, 4 июля, в администрации президента Боливии сообщили, что главу страны госпитализировали чтобы провести плановое медицинское обследование. По данным издания Cooperstiva это не первая операция Моралеса – в 2017 году ему удалили доброкачественную опухоль в гортани.
Моралесу 58 лет, он занимает пост президента Боливии с 2006 года и заявлял о намерении участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в 2019 году.