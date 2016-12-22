Президент Боливии заявил о намерении избраться на четвертый срок

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что будет претендовать на должность президента страны в четвертый раз в 2019 году. Соответствующее заявление он сделал после того, как Конституционный суд Боливии принял изменения, разрешающие ему переизбраться. Об этом сообщает боливийское агентство ABI со ссылкой на слова президента.

«Решение суда гарантирует демократию и стабильность, достоинство и работу для обеспечения равенства боливийского народа», — сказал Моралес.

По данным Reuters, несколько дней назад Конституционный суд Боливии отменил ограничения закона страны о невозможности переизбрания президента на четвертый срок. Норму пересмотрели по просьбе правящей партии «Движение к социализму» президента Эво Моралеса в сентябре, которые ссылались на нарушения в ней прав человека. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Госдеп США выразил «глубокую обеспокоенность» решением суда Боливии. По данным департамента, суд не учел волю боливийского народа, который дважды за последние десять лет выразил свое несогласие с концепцией бессрочного переизбрания должностных лиц. На референдуме 2016 года в Боливии, по данным ЦИК этой страны, против переизбрания президента на четвертый срок высказались более 60% избирателей.

В сентябре 2015 года парламент Боливии принял закон, согласно которому президент страны может баллотироваться на четвертый срок, но ратификация документа должна была произойти после итогов референдума. Моралес говорил, что в случае принятия закона он будет баллотироваться на четвертый срок. Конституция от 2009 года запрещала избираться на пост президента более чем на два срока подряд. Однако Моралеса, который уже был избран три раза, обвиняют в игнорировании этого запрета. По словам президента, его первый срок не учитывается, так как он был избран до принятия Конституции.

Эво Моралес стал президентом Боливии в 2006 году.