Президента Боливии госпитализировали

Президент Бразилии Эво Моралес был доставлен в больницу для проведения планового обследования, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Моралеса доставили в клинику в Ла-Пасе. «После завершения обследования президент возобновит выполнение своих обязанностей в ближайшие дни», — отмечается в сообщении.

Как отмечает издание Cooperstiva, в апреле 2017 года президент Боливии был прооперировал в столице Кубы Гаване. Тогда ему удалили доброкачественную опухоль в гортани.

В ноябре 2017 года Эво Моралес заявил, что планирует баллотироваться на четвертый срок президентства в 2019 году. Это произошло, после того как Конституционный суд Боливии отменил в законе запрет для президента переизбраться на четвертый срок.

Моралес был избран президентом Боливии в 2006 году.