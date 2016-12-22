ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,55 62,93 EUR Нал. 74,27 73,38 USD Бирж. 63,24 +0,09 EUR Бирж. 73,66 +0,06 USD ЦБ. 63,23 +0,01 EUR ЦБ. 73,71 +0,01 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6689,00 +87,30 IMOEX 2304,06 +0,10% RTSI 1147,53 +0,01% Brent 78,01 +1,32% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Порошенко назвал Украину «матерью для Русской православной церкви»
Лента новостей
МВД направило комиссию в Бурятию после сообщений о пытках 00:09, Общество Россияне стали больше работать впервые с 2014 года 00:03, Экономика Полиция назвала «Новичок» причиной нового отравления около Солсбери 04 июл, 23:59, Общество Костин рассказал о продаже сербской «дочки» ВТБ за €10 млн. 04 июл, 23:49, Бизнес Производители лекарств предсказали рост цен из-за требований ФСБ 04 июл, 23:45, Бизнес В Азербайджане выяснили предварительную причину блэкаута в стране 04 июл, 23:28, Общество Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 04 июл, 23:14, Партнерский материал Колобков оценил шансы России на победу в матче с Хорватией 04 июл, 23:05, Общество Генконсульство России в США закрылось из-за ливней в Техасе 04 июл, 22:44, Общество Каникулы «Натали»: что туроператор будет делать после остановки работы 04 июл, 22:38, Бизнес В Тегеране пригрозили заблокировать поставки нефти в Персидском заливе 04 июл, 22:21, Политика В Канаде женщина с ножом ранила четверых пассажиров автобуса 04 июл, 22:13, Общество Итоги дня: индекс МосБиржи остался выше 2300 пунктов на скучающем рынке 04 июл, 22:07, Quote Журналистов на встрече Путина и Трампа разместят во дворце «Финляндия» 04 июл, 21:56, Политика Порошенко заявил об отсутствии непроходимых «красных линий» для России 04 июл, 21:56, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 04 июл, 21:51, РБК и «Шелл» Появилось видео похищения 10 млн руб. из Альфа-банка 04 июл, 21:44, Общество Умер снимавший фильмы для фон Триера и Джармуша оператор Робби Мюллер 04 июл, 21:35, Общество Цепная реакция: что события на юге Сирии говорят о планах Вашингтона 04 июл, 21:33, Политика «Барселона» опровергла сообщения о незаконной покупке печени для игрока 04 июл, 21:28, Общество Кинотеатры оценили предложение требовать у зрителей паспорт перед сеансом 04 июл, 21:26, Общество В Грузии заявили о задержании разлившего «опасную жидкость» россиянина 04 июл, 21:22, Общество В посольстве Британии назвали неизменной позицию по бойкоту ЧМ 04 июл, 21:05, Общество Лидер сборной Уругвая пропустит четвертьфинал ЧМ-2018 из-за травмы 04 июл, 21:02, Спорт Российские банки получат почти 50% крупнейшего хорватского ретейлера 04 июл, 21:02, Бизнес Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 04 июл, 20:59, Спецпроект РБК Спорт Появилось видео с отравленным около Солсбери человеком 04 июл, 20:47, Общество Умер басист рок-группы The Black Keys 04 июл, 20:24, Общество
Порошенко назвал Украину «матерью для Русской православной церкви»
Политика, 00:10
0
Порошенко назвал Украину «матерью для Русской православной церкви»

Украинцы 28 июля отметят 1030-летний юбилей крещения страны, а российская церковь была образована после украинской, заявил президент Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС. Фрагмент интервью приводится на сайте главы Украины.

«В Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была «матерью» для Русской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — заявил Порошенко.

Он добавил, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Украине пытается помешать Россия.

«Российская церковь — церковь страны-агрессора. Украинская церковь — церковь для украинцев», — сказал президент Украины.

В апреле Порошенко заявил в парламенте, что страна «имеет право» на собственную независимую церковь, ​и попросил депутатов поддержать соответствующее обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею. «Идет речь о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь геополитика», — сказал он. В поддержку этой идеи выступили 268 парламентариев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Порошенко, сказал, что подобные шаги ведут к церковному расколу и что в российские власти их не поддерживают. 

Церковное обострение: зачем Порошенко обратился к вселенскому патриарху
Политика

Позднее в синоде Вселенского патриархата сообщили, что получили прошение и решили «поддерживать тесную связь и взаимодействовать с сестринскими православными церквями» по данному вопросу. 

В стране действуют две церкви — Киевского патриархата (УПЦ КП) и Московского (УПЦ МП), последняя входит в состав Русской православной церкви, а также Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Теги: Петр Порошенко , Церковь
Главное
Полиция назвала «Новичок» причиной нового отравления около Солсбери Общество
Материалы по теме
Порошенко заявил об отсутствии непроходимых «красных линий» для России Политика
Украинская церковь обвинила Россию во вмешательстве в ее «церковные дела» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter