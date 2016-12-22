Порошенко назвал Украину «матерью для Русской православной церкви»

Украинцы 28 июля отметят 1030-летний юбилей крещения страны, а российская церковь была образована после украинской, заявил президент Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС. Фрагмент интервью приводится на сайте главы Украины.

«В Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была «матерью» для Русской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — заявил Порошенко.

Он добавил, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Украине пытается помешать Россия.

«Российская церковь — церковь страны-агрессора. Украинская церковь — церковь для украинцев», — сказал президент Украины.

В апреле Порошенко заявил в парламенте, что страна «имеет право» на собственную независимую церковь, ​и попросил депутатов поддержать соответствующее обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею. «Идет речь о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь геополитика», — сказал он. В поддержку этой идеи выступили 268 парламентариев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Порошенко, сказал, что подобные шаги ведут к церковному расколу и что в российские власти их не поддерживают.

Позднее в синоде Вселенского патриархата сообщили, что получили прошение и решили «поддерживать тесную связь и взаимодействовать с сестринскими православными церквями» по данному вопросу.

В стране действуют две церкви — Киевского патриархата (УПЦ КП) и Московского (УПЦ МП), последняя входит в состав Русской православной церкви, а также Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).