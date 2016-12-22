Колобков оценил шансы России на победу в матче с Хорватией

У сборной России есть шанс на победу в матче 1/4 ЧМ-2018 против команды Хорватии, рассказал министр спорта Павел Колобков в эфире телеканала «Дождь».

«Точно обещаю, что будет интересная игра. Считаю, что у нашей команды есть очень хороший шанс, в том числе на победу в этом матче», — сказал глава Минспорта, отметив, что не любит делать прогнозы.

Колобков добавил, что после победы над Испанией в 1/8 чемпионата, он спустился в раздевалку к футболистам. «Видно было, что ребята полностью опустошены», — сказал он, подчеркнув, что российские футболисты «отдали все силы» в матче с испанцами.

В воскресенье, 1 июля, сборная Россия обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал мундиаля. Исход игры решила серия пенальти во время которой вратарь Игорь Акинфеев смог отразить два удара соперников.

Согласно исследованию компании Mediascope, матч занял третье место в рейтинге самых популярных спортивных трансляций в России за последние 20 лет, его смотрели 18,6% россиян.

Следующий матч россияне проведут на стадионе «Фишт» в Сочи в субботу, 7 июля. Их противниками станет сборная Хорватии.