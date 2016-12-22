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Глава хорватского футбола отдал предпочтение России в четвертьфинале ЧМ
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Глава хорватского футбола отдал предпочтение России в четвертьфинале ЧМ
ЧМ-2018, 03:28
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Глава хорватского футбола отдал предпочтение России в четвертьфинале ЧМ

Президент Хорватского футбольного союза и лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер прокомментировал выход национальной команды в четвертьфинал Чемпионата мира, где хорватам в соперники досталась сборная России. По его словам, шансы команд на победу примерно равны, передает ТАСС.

«Я думаю, что шансы в предстоящей игре 50 на 50, но если вы хотите, то я скажу, что 51% все-таки за Россию», — сказал Шукер.

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Он пояснил, что у российской команды будет преимущество в виде болельщиков. При этом экс-футболист выразил надежду на то, что на игру в Сочи поддержать сборную Хорватии приедут порядка 4-5 тыс. человек.

«Мне не понравилось, что нам пришлось играть дополнительное время, в противном случае наши шансы в игре против россиян могли быть выше», — заявил он, комментируя результат матча Хорватия — Дания, который завершился лишь в серии пенальти.

По мнению Шукера, персонал хорватской команды найдет необходимые решения для того, чтобы достойно подготовиться к игре с россиянами.

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Кроме того, глава хорватского футбола похвалил Россию за проведение Чемпионата мира на высоком уровне. «Мы увидели здесь много прекрасных стадионов, гостиниц, отдельного внимания заслуживает местное гостеприимство», — сказал Шукер, подчеркнув, что он уважает русскую нацию.

1 июля сборные России и Хорватии провели матчи 1/8 финала Чемпионата мира. Россияне в серии пенальти обыграли сборную Испании. Хорваты переиграли Данию, в этой игре победитель также определился по пенальти. В четвертьфинале Россия и Хорватия сыграют между собой 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

Теги: Чемпионат мира по футболу 2018 , сборная России по футболу , Хорватия
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Тренер сборной Хорватии назвал Россию «великим соперником» Общество
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