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Журналистов на встрече Путина и Трампа разместят во дворце «Финляндия»
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Журналистов на встрече Путина и Трампа разместят во дворце «Финляндия»
Политика, 21:56
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Журналистов на встрече Путина и Трампа разместят во дворце «Финляндия»

Пресс-центр во время саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет расположен во дворце «Финляндия» на берегу залива Тёёлёнлахти посреди парка Гесперии в Хельсинки. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии.

Пресс-центр будет открыт 15 июля в 09:00 мск и закончит свою работу в ночь на 17 июля. Аккредитация для журналистов завершится 11 июля в 12:00 мск. В МИДе подчеркнули, что доступ к пресс-конференциям и возможность съемки саммита будут ограничены. Европейский вещательный союз и финская телерадиокомпания YLE организуют трансляцию встречи двух лидеров.

Саммит пройдет в Хельсинки 16 июля, точное место встречи Путина и Трампа пока не называется. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, о месте проведения встречи будет «своевременно извещено». Ранее стало известно, что местом проведения саммита должна стать вилла Кёнигштедт на берегу реки Вантаа, сообщала газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. При этом издание указывало, что вилла соответствует требованиям безопасности, но слишком мала для саммита и находится далеко от Хельсинки.

Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , Финляндия , Хельсинки
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