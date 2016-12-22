Кремль опроверг перенос места встречи Трампа и Путина в Финляндии

Место встречи президентов России и США в Финляндии не менялось, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

По его словам, Вилла Кёнигштедт на берегу реки Вантаа «никогда не фигурировала» в качестве площадки для предстоящего саммита.

«О месте [встречи Путина и Трампа] будет своевременно извещено, ни о каком изменении места говорить не приходится», — подчеркнул Песков.

Ранее о том, что вилла Кёнигштедт на берегу реки Вантаа более не рассматривается в качестве места проведения саммита президентов России и США, сообщила со ссылкой на свои источники финская газета Helsingin Sanomat («Новости Хельсинки»). По данным издания, вилла соответствует всем требованиям безопасности и часто используется для международных встреч, но слишком мала для предстоящего события и расположена далеко от Хельсинки.

Ожидается, что переговоры Путина и Трампа пройдут в Хельсинки 16 июля. Основными темами должны стать двусторонние отношения США и России, сирийское урегулирование и разоружение.