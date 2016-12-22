Появилось видео обнаружения пропавших в пещере в Таиланде подростков

Появилась видеозапись обнаружения пропавших в пещере в Таиланде членов подростковой футбольной команды и ее тренера, которых не могли найти с конца июня. Видео опубликовал телеканал SkyNews.

Видео: Sky.com

Запись сделана участвовавшим в операции вместе с тайскими спецназовцами дайвером. На видео он светит на подростков фонариком и убеждает их, что к ним на спасение спешат «много людей».

Ранее сообщалось, что 12 пропавших подростков и их тренера нашли в затопленной пещере спецназовцы королевского флота Таиланда, участвовавшие в спасательной операции с 25 июня.

Футбольная команда, в которой находились подростки 14-16 лет и взрослый тренер, пропала 24 июня в пещере в заповеднике Понг Пха. 11 велосипедов и один мотоцикл нашли перед входом в пещеру сотрудники заповедника. Команду в пещере запер ручей, после того, как вода в нем резко поднялась после дождей.