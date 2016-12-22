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Матч-открытие ЧМ-2018 стал самым рейтинговым событием года
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Матч-открытие ЧМ-2018 стал самым рейтинговым событием года
Технологии и медиа, 18 июн, 22:25
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Матч-открытие ЧМ-2018 стал самым рейтинговым событием года
Первый матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная России разгромила команду Саудовской Аравии, стал самым популярным телесобытием этого года. Новый рекорд может поставить 19 июня трансляция встречи Россия — Египет
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Интереснее, чем хоккейный финал

Матч Россия — Саудовская Аравия, с которого в четверг, 14 июня, начался чемпионат мира по футболу, в прямом эфире посмотрели около 9 млн человек, подсчитала исследовательская компания Mediascope. Рейтинг трансляции составил 14,1%, доля аудитории — 48,3%. Это означает, что игру, в которой сборная России выиграла со счетом 5:0, посмотрели 14,1% всех жителей крупных городов и 48,3% от тех, у кого в тот момент был включен телевизор.

Трансляция первого матча чемпионата стала самым популярным телевизионным событием этого года. По количеству зрителей она опередила хоккейный финал на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, когда выступавшая под олимпийским флагом российская сборная со счетом 4:3 одержала победу над командой Германии. Тот матч посмотрели 8,9 млн человек (рейтинг трансляции составил 12,8%, доля аудитории — 52,3%). Из-за разницы во времени на европейской территории России трансляция финала началась в воскресенье, 25 февраля, в девятом часу утра, что ограничило размер аудитории.

Первый матч домашнего чемпионата мира начался в 17:​55 мск, когда в большинстве организаций рабочий день только заканчивался. Поэтому предшествующая матчу краткая церемония открытия чемпионата, которую Mediascope оценивала как отдельное эфирное событие, имела значительно меньшую аудиторию, чем сама игра. За церемонией открытия в прямом эфире наблюдали только 5,3 млн человек (рейтинг — 7,6%, доля аудитории — 34,9%).

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Россияне хотели посмотреть именно на первую игру сборной России, свидетельствуют данные Mediascope. Аудитория матча Португалия — Испания, наиболее ожидаемой игры первых дней турнира, составила только 5,2 млн человек (рейтинг — 7,5%, доля аудитории — 26,1%). При этом матч начался в пятницу, 15 июня, в более удобное для жителей европейской части страны время — 20:35 мск.

Матчи с участием национальной сборной всегда имеют хорошие рейтинги, напомнил директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Рекордную для 2018 года телеаудиторию матча Россия — Саудовская Аравия эксперт связывает с тем, что это домашний для России чемпионат и он вызывает больший интерес, чем предыдущие футбольные турниры. Следующий матч с участием сборной России соберет еще большую аудиторию, прогнозирует Танаев. Игра Россия — Египет состоится во вторник, 19 июня, трансляция на канале «Россия 1» начнется в 20:45 мск.

И в онлайне тоже

Измеритель Mediascope фиксирует только домашнее телесмотрение, отметил директор Института современных медиа Кирилл Танаев. С учетом просмотра трансляции в офисах и других местах реальная аудитория матча Россия — Саудовская Аравия должна быть больше, сказал эксперт.

«Первый канал» также вел прямую трансляцию матча на своем сайте. Кроме того, посмотреть игру можно было на принадлежащих ВГТРК сайтах vesti.ru и russia.tv, а также на сайте «Матч ТВ», входящем в «Газпром-Медиа».

Матч Россия — Саудовская Аравия на сайте «Первого канала» собрал 3,6 млн просмотров, 2,2 млн — уникальные посетители, утверждают в пресс-службе вещателя. В целом 14 июня посещаемость сайта «Первого канала» была в шесть раз выше, чем обычно, в следующие дни чемпионата — в 2,5 раза, рассказал представитель «Первого канала», не назвав абсолютных цифр.

На интернет-ресурсах ВГТРК онлайн-трансляцию стартового мачта чемпионата посмотрели около 200 тыс. уникальных пользователей, сообщили в госхолдинге.

В пресс-службах телеканала «Матч ТВ» и холдинга «Газпром-Медиа» на запрос РБК не ответили.

Рекорд 2008 года

Среди самых популярных спортивных телевизионных трансляций матч Россия — Саудовская Аравия занимает седьмое место, по данным Mediascope (измерения ведутся с 2000 года). Самым рейтинговым спортивным событием в России является полуфинал чемпионата Европы по футболу 2008 года, в котором возглавляемая Гусом Хиддинком российская сборная проиграла 0:3 команде Испании. Ту встречу посмотрели более 16,4 млн зрителей. При рейтинге 25,1% доля аудитории составила 70,5%. Иными словами, за российскую сборную у экрана болели четверть всех жителей крупных городов, а из всех, кто тогда смотрел телевизор, почти три четверти выбрали прямую трансляцию на «России 1».

Чуть меньшую аудиторию собрал четвертьфинал того же чемпионата Европы — 21 июня 2008 года сборная Россия выиграла у сборной Нидерландов 3:1. За триумфом команды Гуса Хиддинка наблюдали 11,6 млн человек (рейтинг трансляции на «Первом канале» ​— 17,7%, доля аудитории — 63,1%).

Помимо футбольных матчей в десятку самых популярных спортивных трансляций также входят две трансляции с зимних Олимпийских игр в Сочи: на пятом месте хоккейный поединок Россия — США, закончившийся поражением российской сборной 2:3 (аудитория — 10,5 млн человек, рейтинг — 15,4%, доля — 43,3%), на шестом — произвольная программа у фигуристок, принесшая золотую медаль Аделине Сотниковой (аудитория — 10,4 млн человек, рейтинг — 15,2%, доля — 38,6%).​

Автор: Мария Истомина.
Теги: Чемпионат мира по футболу , мундиаль , Чемпионат Европы , «Первый канал»
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