Кредитная история: что ждет жилищное строительство без участия дольщиков

С начала июля риски новых дольщиков принимают на себя банки, которые будут кредитовать застройщиков и хранить деньги покупателей жилья на своих счетах. Однако новая схема финансирования строительства так до конца и не проработана

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Президент Владимир Путин подписал закон о новой схеме привлечения средств граждан на строительство жилья, информация об этом опубликована на портале правовой информации 3 июля. Поправки в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов предусматривают новые правила финансирования строительной отрасли и продажи квартир. Девелоперы жилой недвижимости лишаются возможности привлекать средства дольщиков напрямую, и это означает, что 1–1,5 трлн руб., поступающих ежегодно от физлиц, должны быть компенсированы из других источников, в частности банковскими кредитами.

Согласно одобренным президентом поправкам, все строительные компании с 1 июля 2018 года могут привлекать средства дольщиков для строительства новых жилых домов только на отдельные банковские счета, которые будут строго контролироваться. Через год после перехода на банковское сопровождение обязательной станет норма привлечения средств населения на строительство через счета эскроу в банках. Деньгами на эскроу-счетах не смогут распоряжаться ни банки, ни дольщики до сдачи объекта в эксплуатацию.

В целом банки уже готовы осуществлять сопровождение строительства жилых домов и ведение счетов эскроу, отметили в пресс-службе регулятора. Пока всего 25 банков уполномочены работать с этим механизмом, но их число будет расти. Строительные компании уже имеют возможность привлекать средства дольщиков на счета эскроу в банках на время строительства объектов.

Уменьшить риски

Строительная отрасль — сейчас самая высокорисковая для банков. В последнем отчете ЦБ о стабильности банковского сектора говорится, что доля кредитов четвертой и пятой категорий качества (проблемные и безнадежные) здесь самая большая (по четвертой категории требуется резерв не менее 51% от суммы долга, а пятая категория резервируется на все 100%). В недвижимости доля плохих ссуд растет как по рублевой, так и по валютной задолженности: с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года доля таких кредитов выросла до 25,3% по кредитам в рублях и до 23,6% — в иностранной валюте. При этом доля строительства в кредитном портфеле банков за три года уменьшилась на два процентных пункта и на 1 января 2018 года составила 5,6%, или 1,7 трлн руб.

В Минстрое РБК не сообщили, какой объем инвестиций в строительство приходится на деньги дольщиков. ​Открытой статистики по этим данным нет, но политики иногда их приводят. Так, в июне Владимир Путин сказал, что в России действует «свыше 1,1 млн договоров долевого строительства, и объем денег, который там находится, — 3,4 трлн руб.». Ежегодно люди отдавали напрямую застройщикам не менее 1,5 трлн руб., заявлял глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. По оценке компании «Метриум», покупатели направляют в долевое строительство около 1 трлн руб. в год. Эта оценка складывается из данных Росстата об объеме средств, привлеченных в долевое строительство, и данных ЦБ об объеме ипотечных средств, привлеченных под залог прав участника долевого строительства: в 2017 году это 321 млрд руб. и 661,2 млрд руб. соответственно.

За счет размещения средств дольщиков на счетах эскроу у банков появляется источник долгосрочного фондирования и ставка по кредитам для застройщиков может быть ниже текущей, считают в ЦБ. Банки при этом смогут кредитовать застройщиков, как и сейчас, проводя оценку проектов.

Но механизмы функционирования новой схемы финансирования еще не до конца проработаны. Банки ожидают методических указаний о порядке проверки банком застройщиков и разъяснений о специфике банковского сопровождения проектов с разрешением на строительство, полученным до 1 июля 2018 года, сообщили РБК в пресс-службе ВТБ. Кроме того, банки сейчас работают над усовершенствованием своей экспертизы строительных проектов, отметили в «ФК Открытие».

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«Продвинутый подход»

Чтобы сделать кредитование строительной отрасли для банков более привлекательным, рассматривается комплекс мер. Например, в будущем предполагается создать механизм предоставления гарантий по кредитам застройщикам от АО «Дом.РФ» (бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию), а также разработать стандарты качества деятельности, характеристик и требований к застройщикам, рассказали РБК в пресс-службе ЦБ. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию («Дом.РФ») будет предоставлять гарантии, а банки будут иметь преференции с точки зрения нагрузки на капитал (коэффициент риск/вес) и формирования резервов, рассказал РБК источник, знакомый с ходом обсуждений. По его словам, механизм гарантий и конкретные показатели обсуждаются с экспертным сообществом. Гарантии «Дом.РФ» по кредитам застройщиков должны обеспечить плавный переход на проектное финансирование строительства жилья и сгладить цикличность, связанную с аппетитом банков к риску, а также обеспечить непрерывность финансирования отрасли, отметил собеседник РБК.

Регулятор также предлагает банкам формировать резервы по кредитам на финансирование долевого строительства на основе внутренних рейтингов (IRB-подход, «продвинутый подход») по стандарту «Базель II». Смысл «продвинутого подхода» в том, чтобы оценить кредитный риск ретроспективно за много лет на основании накопленной в банке статистики по обслуживанию выданных ссуд, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель. В отношении кредитов на основе внутренних рейтингов предполагается не применять повышенные нормы резервирования при отсутствии платежей свыше двух лет и не проводить оценку реальности деятельности заемщика. Регулятор считает, что это даст возможность банкам наращивать объемы проектного финансирования, в том числе в жилищной сфере. ЦБ обещает рассмотреть вопрос о внедрении этого подхода до конца 2018 года.

ЦБ планирует облегчить банкам жизнь тем, что им не придется создавать резервы по кредитам застройщикам по формальным признакам, как это было до сих пор, а только в случае, если у застройщика действительно есть финансовые проблемы или трудности с реализацией проекта, объясняет старший директор Fitch Александр Данилов. «Соответственно, резервы не будут давить на капитал, и банки в большей мере смогут наращивать кредитование», — отмечает он.

Сейчас требования ЦБ к резервированию и стоимости залога при кредитовании застройщиков выше, чем при кредитовании других отраслей. Как отмечает председатель правления корпорации «Баркли» Леонид Казинец, после полного отказа от договоров долевого участия с застройщиками возможность финансирования строительства жилья, а значит, и объем его ввода будут полностью зависеть от тех мер, которые ЦБ примет, чтобы этот процесс был максимально доступным для компаний. «Сколько банки смогут выдать финансов, столько застройщики и построят квартир», — добавляет эксперт.

Минусы для банков

Новая схема финансирования строительной отрасли может привести к повышению некоторых рисков для​ банковского сектора, считают в Сбербанке. «Кредитование с применением счетов эскроу позволит нарастить банкам кредитный портфель, а рынок станет более прозрачным, — говорит директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов. — Но минусом для банков станет то, что по ряду проектов исчезает источник уплаты процентов [по кредитам], которые сейчас поступают в банк за счет того, что застройщик продает квартиры дольщикам. В случае расчетов через счета эскроу средства с них до сдачи дома расходовать нельзя, в том числе на проценты. Поэтому банкам придется предоставлять рассрочку по уплате процентов и нести большой риск, что эти проценты банк не получит». То есть часть рисков по проекту, который застройщик перекладывал на дольщиков, ложится на банк.

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В Сбербанке сегодня кредитуется более 500 застройщиков и их число в новых условиях удвоится, прогнозирует Сергей Бессонов. Также будет увеличиваться сумма кредита в рамках одной сделки, так как основным источником финансирования проектов для застройщиков станут банковские кредиты. «За год число проектов может увеличиться минимум в два раза», — прогнозирует он.

Дополнительные риски для банков могут возникнуть при финансировании проектов на начальной стадии, считает Александр Данилов из Fitch. «Раньше банки предпочитали входить в проекты, когда уже была разрешительная документация и проект вышел из начальной стадии, то есть когда основные риски уже были позади, — говорит он. — И тот факт, что теперь банк должен следить за использованием средств, внесенных на счета эскроу, оправдан, так как банк рискует своими деньгами в случае провала проекта. Поэтому банки могут стать более избирательными и вообще не финансировать какие-то проекты на начальной стадии либо же делать это по повышенной ставке».

В связи с реформой рынка долевого строительства выиграют в основном крупные игроки и госбанки, считает младший директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Небольшие банки, завязанные на девелоперские проекты собственников, а порой еще и на ипотечные кредиты физлиц для покупки жилья, будут отсечены от доступа к этим деньгам, так как не смогут получить необходимый высокий рейтинг уровня А-», — утверждает он и отмечает, что «немногие банки возьмутся нарастить финансирование строительной отрасли и большинству компаний придется реализовывать девелоперские проекты на собственные средства».

Сколько в России строят жилья По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в России сейчас действует разрешение на строительство 116,9 млн кв. м жилой недвижимости. В 2017 году в стране, по данным Росстата, построено 78,6 млн кв. м жилья, из которых на многоквартирные дома, по данным «Дом.РФ», пришлось 46,2 млн кв. м.

Неясность по обе стороны

Застройщики, в свою очередь, ждут разъяснений от банков. Сначала разъяснения нужны насчет механизмов контроля — неотъемлемой части банковского сопровождения. Требования к банковскому сопровождению для новых проектов начали действовать с 1 июля, а для действующих разрешений на строительство застройщикам дается два месяца на открытие отдельных расчетных счетов. В законе нет нормы о том, что на этот счет нужно будет перевести и средства, которые уже собраны на строительство дома, говорит партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов, то есть на нем можно будет собирать только деньги на квартиры, которые еще не проданы, а контроль над уже привлеченными средствами не предусмотрен.

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«Само по себе открытие счета никогда не вызывало дискомфорта ни у кого. Но есть вопросы к тому, как будет происходить контроль над расходованием средств, насколько будет велика задержка между тем, как поступает и исполняется платежное поручение от застройщика. Потому что кто-то говорил, что банку нужно пять дней, чтобы проверить поручение. Для застройщиков это недопустимо. Необходимо, чтобы платежное поручение исполнялось в течение дня. Как все будет работать, покажет только практика», — говорит партнер «Лидер Групп» Александр Рассудов.

За год банки также должны определить условия проектного финансирования, полный переход на которое состоится после 1 июля 2019 года. Деньги дольщиков для застройщиков — это бесплатный финансовый ресурс, поэтому банковское финансирование сможет стать эффективным только при снижении банковских ставок по кредитам в рамках проектного финансирования и ставок по жилищным ипотечным кредитам, уверен заместитель гендиректора компании MR Group Андрей Кирсанов.

«Банки до сих пор не озвучили свои окончательные условия по кредитованию. Они ждут финальных указаний от ЦБ, а мы, в свою очередь, ждем финальных условий от банков, поэтому на данный момент можно лишь говорить о том, что да, оформление кредита приводит к удорожанию стоимости строительства, так как в процесс включается еще одна инстанция. Но мы надеемся, что это не повлечет за собой увеличения сроков строительства», — говорит генеральный директор компании Setl City Илья Еременко.

«С учетом того что текст законопроекта в финальной редакции появился совсем недавно, по нашим впечатлениям, профильные специалисты даже ведущих банков не имеют на сегодняшний день исчерпывающего понимания особенностей работы в рамках новой модели. Мы активно обсуждаем все изменения с банками-партнерами и видим, что все вопросы носят процедурный или технический характер и должны быть сняты в ближайшее время при помощи в том числе разъяснений от регулирующих органов», — говорит финансовый директор группы «Эталон» Кирилл Багаченко.​