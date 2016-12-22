В Госдуме объяснили отказ платить взносы в ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал официальную позицию Москвы о причинах отказа выплачивать свой взнос в Совет Европы. Слова Толстого приводит ТАСС.

«Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим», — рассказал парламентарий. Он добавил, что Россия сможет выплатить свою часть в случае, если стране вернут основные полномочия в ПАСЕ.

Кроме того, Толстой пояснил, что резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, касающиеся статуса Крыма, не будут выполнены никогда, и назвал присоединение полуострова к России «историческим фактом».

Ранее Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд раскритиковал страны-члены организации за неуплату взносов. «Сначала платите, потом участвуйте», — говорил он, призвав государства не использовать финансирование ПАСЕ как «инструмент для политических целей».

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за начала конфликта в Донбассе и присоединения Крыма. Москва отказалась работать на таких условиях и летом 2017 года заявила о приостановке выплаты взноса в Совет Европы. Кроме того, Россия в зимней сессии ПАСЕ не участвует: Госдума объяснила это опасениями возможной «дискриминации» национальной делегации.