В МИДе рассказали об условиях погашения задолженности по взносам в ПАСЕ

Возвращение всех полномочий российской делегации в ПАСЕ является ключом к урегулированию вопроса о задолженности страны перед Советом Европы. Об этом ТАСС заявил замглавы МИДа Александр Грушко.

«Говорить о полном урегулировании этого вопроса будет возможно лишь после того, как будут возвращены все полномочия нашей делегации. Прежде всего следует напомнить, что проблема была создана безответственным поведением некоторых делегаций в ПАСЕ и, собственно, существует с 2014 года», — сказал он.

По словам дипломата, Россия долгое время, ожидая позитивного решения со стороны руководства организации, продолжала вносить взносы в бюджет СЕ, однако в 2017 году Москва приняла решение этот вклад заморозить для создания дополнительных импульсов в решении этого вопроса. При этом Грушко подчеркнул, что на сегодняшний день эта проблема остается нерешенной.

Замминистра добавил, что возникшая ситуация — это не только проблема, связанная с российской делегацией. «Речь идет о том, что ПАСЕ, используя правила процедуры, изменила фундаментальный принцип равенства государств, зафиксированный в Уставе Совета Европы», — отметил дипломат, добавив, что кризис в СЕ имеет более глубокую основу, чем вопрос об исключении или неисключении одной из делегаций.

Москва рассчитывает на то, что соответствующее решение будет в итоге найдено, добавил Грушко.

В апреле генсек Совета Европы ​Турбьёрн Ягланд пригрозил России последствиями из-за невыплаты взносов. При этом он не уточнил, какой характер будут носить данные меры и в какой форме они будут выражены. Он также назвал отказ России от взносов «неприемлемым».

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию прав на участие в голосовании, заседаниях уставных органов ассамблеи и участие в мониторинговой деятельности. Это произошло после присоединения к России Крыма по итогам референдума в марте 2014 года.

В январе 2016 российская делегация объявила, что отказывается от участия в работе ассамблеи. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин тогда сообщил, что Россия заплатит только треть взноса в Совет Европы. Летом 2017 года Россия прекратила выплачивать членские взносы до полного восстановления своих полномочий.