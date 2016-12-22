Топилин предложил выплачивать премии некурящим сотрудникам

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин предложил работодателям выплачивать премии некурящим сотрудникам. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать больше денег тем, кто не курит», — сказал Топилин.

Он отметил, что некурящие сотрудники заслуживают поощрения, так как они «рационально расходуют рабочее время». Министр также отметил, что роботизация и повышение автоматизации труда может привести к сокращению в будущем рабочей недели с пяти до четырех дней или даже двух дней.

​Ранее Топилин рассказал о росте реальных зарплат в России на 10% за несколько последних месяцев. Министр объяснил это нехваткой в стране населения в трудоспособном возрасте. Правительство 16 июня внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно законопроекту, к 2034 году возраст выхода на пенсию составит у мужчин 65 лет, а у женщин — 63 года.