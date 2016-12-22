На памятнике российскому футболисту в Москве появилась надпись England

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В преддверии матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между Колумбией и Англией неизвестные нанесли на памятник футболисту московского «Спартака» Федору Черенкову надпись «England» («Англия»). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Памятник установлен установлен возле стадиона столичного клуба

По данным издания, позднее надпись попытались стереть, и разобрать написанное на монументе стало невозможно.

По данным Championat.com, полиция задержала по подозрению в причастности к произошедшему болельщика английской сборной. Ему предъявлены обвинения по статье КоАП о нарушении правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях (ст. 20.31). О том, что нанесшего надпись на памятник задержали, также сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Матч между сборными Колумбии и Англии проходил в Москве на стадионе «Спартак». Матч закончился со счетом 1:1, Англия одержала победу в результате серии пенальти.

Памятник Федору Черенкову был установлен в 2015 году возле трибуны D стадиона «Спартак». Черенков играл за «Спартак» на протяжении 15-ти сезонов. За свою футбольную карьеру он провел более 500 матчей, забив более 100 голов.