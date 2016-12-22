Минобороны сообщило о возвращении из Сирии шести штурмовиков Су-25

Из Сирии вернулись шесть штурмовиков Су-25. Они приземлились на военном аэродроме в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает «Интерфакс».

«Из Сирийской Арабской Республики после длительной командировки вернулись военнослужащие 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа», — сообщил командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов.

По его словам, летчики несколько месяцев ежедневно совершали вылеты, обеспечивая контроль в районах зон деэскалаций.

«Решением высшего военного руководства страны все, кто внес весомый вклад в защиту мира на сирийской земле, представлены к высоким государственным и ведомственным наградам», — отметил Севостьянов.

Минобороны 30 июня сообщило о том, что более 150 военных полицейских вернулись в Россию после выполнения боевых задач в Сирии. Президент Владимир Путин 28 июня заявил, что в течение следующих нескольких дней из Сирии будет выведено 1140 российских военных.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.

В декабре 2017 года Путин приехал на авиабазу Хмеймим и приказал приступить к выводу группировки войск из Сирии. Несмотря на вывод части группировки, на территории страны останется российский контингент.