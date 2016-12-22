Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в закон о федеральном бюджете на 2018 год, сообщается на сайте Кремля.
Ранее поправки одобрили Госдума и Совет Федерации.
В соответствии с документом, прогнозируемые доходы бюджета в 2018 году увеличатся на 1,815 трлн руб. — до 17,073 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы — на 61,9 млрд руб., до 16,591 трлн руб. (16,9% ВВП). Дефицит федерального бюджета в текущем году сменится профицитом, который составит 481,7 млрд руб., или 0,5% ВВП.
В рамках перераспределения средств по 5 млрд руб. будет направлено на докапитализацию Россельхозбанка и Промсвязьбанка. Почти 36,5 млрд руб. планируется пустить на субсидии российским автомобилестроителям, а еще 2,9 млрд руб. предлагается направить дополнительно на закупку вакцин для профилактических прививок.
Кроме того, дополнительно 14,9 млрд руб. будет направлено на выплату военных пенсий, а почти 2 млрд руб. — на завершение строительства объектов первой очереди космодрома Восточный.