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Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год
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Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год
Экономика, 13:18
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Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в закон о федеральном бюджете на 2018 год, сообщается на сайте Кремля.

Ранее поправки одобрили Госдума и Совет Федерации.

В соответствии с документом, прогнозируемые доходы бюджета в 2018 году увеличатся на 1,815 трлн руб. — до 17,073 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы — на 61,9 млрд руб., до 16,591 трлн руб. (16,9% ВВП). Дефицит федерального бюджета в текущем году сменится профицитом, который составит 481,7 млрд руб., или 0,5% ВВП.

В рамках перераспределения средств по 5 млрд руб. будет направлено на докапитализацию Россельхозбанка и Промсвязьбанка. Почти 36,5 млрд руб. планируется пустить на субсидии российским автомобилестроителям, а еще 2,9 млрд руб. предлагается направить дополнительно на закупку вакцин для профилактических прививок.

Кроме того, дополнительно 14,9 млрд руб. будет направлено на выплату военных пенсий, а почти 2 млрд руб. — на завершение строительства объектов первой очереди космодрома Восточный.

Теги: Владимир Путин , бюджет , поправки
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