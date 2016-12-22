Госдума окончательно приняла предложенные кабмином поправки в бюджет

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие в третьем, окончательном чтении внесенного правительством законопроекта о внесении поправок в закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы, сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, в 2018 году предполагается перераспределить на приоритетные направления расходы на общую сумму около 162,8 млрд руб., в общей сложности новое распределение прописано для расходов на 224,7 млрд руб.

В рамках перераспределения по 5 млрд руб. будет направлено на докапитализацию Россельхозбанка и Промсвязьбанка, которому средства необходимы для кредитования оборонных предприятий. Кроме того, почти 36,5 млрд планируется пустить на субсидии российским автомобилестроителям.

При этом на 2,9 млрд руб. предлагается увеличить расходы на закупку вакцин для профилактических прививок, на выплату военных пенсий будет дополнительно направлено 14,9 млрд руб., почти 2 млрд руб. — на завершение строительства объектов первой очереди космодрома «Восточный».

Общие расходы бюджета в 2018 году увеличиваются на 61,9 млрд руб. — до 16,6 трлн руб., или 16,9% ВВП. Дефицит федерального бюджета в текущем году сменится профицитом в 481,8 млрд руб., или 0,5% ВВП.